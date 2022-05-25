Дембеле в ближайшее время обсудит с Барселоной новый контракт

Ситуация вокруг будущего форварда Усмана Дембеле в «Барселоне» в ближайшее время должна решиться.

Контракт игрока с каталонским клубом истекает 30 июня 2022 года.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, на протяжении этой недели агент футболиста встретится с представителями «Барселоны» на предмет продления контракта. Игрок хочет улучшения финансовой составляющей, если каталонский клуб сможет решить вопросы с финансовым Fair Play.

В этом сезоне 25-летний Дембеле сыграл 32 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 13 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе хочет, чтобы ПСЖ подписал Дембеле.