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  4. Дембеле в ближайшее время обсудит с Барселоной новый контракт
Испания
25 мая 2022, 12:01 |
127
0

Дембеле в ближайшее время обсудит с Барселоной новый контракт

Каталонский клуб хочет продлить соглашение с футболистом

25 мая 2022, 12:01 |
127
0
Дембеле в ближайшее время обсудит с Барселоной новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация вокруг будущего форварда Усмана Дембеле в «Барселоне» в ближайшее время должна решиться.

Контракт игрока с каталонским клубом истекает 30 июня 2022 года. 

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, на протяжении этой недели агент футболиста встретится с представителями «Барселоны» на предмет продления контракта. Игрок хочет улучшения финансовой составляющей, если каталонский клуб сможет решить вопросы с финансовым Fair Play.

В этом сезоне 25-летний Дембеле сыграл 32 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 13 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе хочет, чтобы ПСЖ подписал Дембеле.

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Усман Дембеле Барселона продление контракта
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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