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  4. Леонид БУРЯК: «Я боюсь матча с шотландцами»
Чемпионат мира
25 мая 2022, 11:31 |
789
1

Леонид БУРЯК: «Я боюсь матча с шотландцами»

Экс-тренер сборной Украины – о подготовке к плей-офф отбора на ЧМ-2022

25 мая 2022, 11:31 |
789
1
Леонид БУРЯК: «Я боюсь матча с шотландцами»
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал подготовку команды Александра Петракова к плей-офф отбора на ЧМ-2022:

– То, что сборная Украины больше не проведет спаррингов, читалось. Сложно сейчас за короткий период найти достойного соперника. В данном случае не остается ничего другого, как сыграть двусторонку. Конечно, это очень плохо. Сезона нет, дефицит игровой практики огромный.

– Все настолько сложно?
– Да, я боюсь этого матча – с шотландцами… Я играл в Шотландии и знаю, как там сложно. Если там дрогнешь, пиши пропало. Несмотря на то, что шотландцы в последнее время значительно прибавили в игре с мячом, главными в противостоянии с ними станут хорошие кондиции, выдержка под сумасшедшим давлением. Надеюсь, сборной Украины хватит духа, чтобы не дрогнуть.

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Источник Footboom
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Октавий Фландрийский
Хоть одно трезвое высказывание за последнее время... Мы шотландцев не боимся,они нас тоже...
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