Леонид БУРЯК: «Я боюсь матча с шотландцами»

Бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал подготовку команды Александра Петракова к плей-офф отбора на ЧМ-2022:

– То, что сборная Украины больше не проведет спаррингов, читалось. Сложно сейчас за короткий период найти достойного соперника. В данном случае не остается ничего другого, как сыграть двусторонку. Конечно, это очень плохо. Сезона нет, дефицит игровой практики огромный.

– Все настолько сложно?

– Да, я боюсь этого матча – с шотландцами… Я играл в Шотландии и знаю, как там сложно. Если там дрогнешь, пиши пропало. Несмотря на то, что шотландцы в последнее время значительно прибавили в игре с мячом, главными в противостоянии с ними станут хорошие кондиции, выдержка под сумасшедшим давлением. Надеюсь, сборной Украины хватит духа, чтобы не дрогнуть.