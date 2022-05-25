ВИНИСИУС: «ПСЖ интересуется мной? Я хочу остаться в Реале»
Бразилец не намерен покидать мадридский клуб
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что не намерен покидать клуб в обозримом будущем. 21-летний футболист прокомментировал интерес к себе со стороны ПСЖ.
«ПСЖ интересуется мной? Я намерен остаться в «Реале». Я близок к продлению контракта», - цитирует Винисиуса инсайдер Фабрицио Романо.
Текущий контракт бразильца с «Реалом» истекает 30 июня 2024 года.
В этом сезоне Винисиус сыграл 51 матч за «Реал», забил 21 гол и сделал 20 ассистов.
Ранее сообщалось, что после неудачи с подписанием Мбаппе «Реал» сделает ставку на Винисиуса Жуниора.
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