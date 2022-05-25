Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИНИСИУС: «ПСЖ интересуется мной? Я хочу остаться в Реале»
Испания
25 мая 2022, 11:02 | Обновлено 25 мая 2022, 13:26
324
0

ВИНИСИУС: «ПСЖ интересуется мной? Я хочу остаться в Реале»

Бразилец не намерен покидать мадридский клуб

25 мая 2022, 11:02 | Обновлено 25 мая 2022, 13:26
324
0
ВИНИСИУС: «ПСЖ интересуется мной? Я хочу остаться в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что не намерен покидать клуб в обозримом будущем. 21-летний футболист прокомментировал интерес к себе со стороны ПСЖ.

«ПСЖ интересуется мной? Я намерен остаться в «Реале». Я близок к продлению контракта», - цитирует Винисиуса инсайдер Фабрицио Романо.

Текущий контракт бразильца с «Реалом» истекает 30 июня 2024 года. 

В этом сезоне Винисиус сыграл 51 матч за «Реал», забил 21 гол и сделал 20 ассистов.

Ранее  сообщалось, что после неудачи с подписанием Мбаппе «Реал» сделает ставку на Винисиуса Жуниора.

По теме:
Лука МОДРИЧ: «Не буду делать как Мбаппе»
Реал нацелился на звезду Баварии
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Винисиус Жуниор ПСЖ Реал Мадрид трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему Петракова могут уволить»
Футбол | 24 мая 2022, 16:30 2
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему Петракова могут уволить»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему Петракова могут уволить»

Наставник «Аль-Айна» опроверг слухи

ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
Футбол | 25 мая 2022, 07:23 2
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец

Виктория написала: «Русские захватчики, вы никогда не отнимете нашу свободу!»

В сборную прибыло подкрепление, Калинина станет первой ракеткой Украины
Футбол | 25.05.2022, 06:55
В сборную прибыло подкрепление, Калинина станет первой ракеткой Украины
В сборную прибыло подкрепление, Калинина станет первой ракеткой Украины
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
Футбол | 24.05.2022, 22:22
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
БЕНЗЕМА: «Игроки Ливерпуля думают, что уже выиграли финал Лиги чемпионов»
Футбол | 25.05.2022, 07:57
БЕНЗЕМА: «Игроки Ливерпуля думают, что уже выиграли финал Лиги чемпионов»
БЕНЗЕМА: «Игроки Ливерпуля думают, что уже выиграли финал Лиги чемпионов»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
24.05.2022, 22:45
Хоккей
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
23.05.2022, 22:46
Хоккей
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
24.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
24.05.2022, 15:12 24
Футбол
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
24.05.2022, 12:00 1
Футбол
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
23.05.2022, 16:35 23
Футбол
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
23.05.2022, 14:04 5
Теннис
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
25.05.2022, 05:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем