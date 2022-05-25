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  4. Реал за 86 млн евро купит Тчуамени
Испания
25 мая 2022, 09:46 |
1205
0

Реал за 86 млн евро купит Тчуамени

Мадридский клуб согласовал трансфер хавбека «Монако»

25 мая 2022, 09:46 |
1205
0
Реал за 86 млн евро купит Тчуамени
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в ближайшее время усилит ссостав опорного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.

Как сообщает французская пресса, за 22-летнего футболиста мадридский клуб заплатит 86 млн евро + бонусы. Ожидается, что стороны финализируют трансфер в ближайшее время.

В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что после неудачи с подписанием Килиана Мбаппе «Реал» нацелился на Рахима Стерлинга.

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Орельен Тчуамени Монако трансферы Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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Источник RMC Sport
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