Реал за 86 млн евро купит Тчуамени

«Реал» в ближайшее время усилит ссостав опорного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.

Как сообщает французская пресса, за 22-летнего футболиста мадридский клуб заплатит 86 млн евро + бонусы. Ожидается, что стороны финализируют трансфер в ближайшее время.

В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что после неудачи с подписанием Килиана Мбаппе «Реал» нацелился на Рахима Стерлинга.