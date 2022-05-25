Испания25 мая 2022, 09:46 |
1205
0
Реал за 86 млн евро купит Тчуамени
Мадридский клуб согласовал трансфер хавбека «Монако»
25 мая 2022, 09:46 |
1205
0
«Реал» в ближайшее время усилит ссостав опорного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.
Как сообщает французская пресса, за 22-летнего футболиста мадридский клуб заплатит 86 млн евро + бонусы. Ожидается, что стороны финализируют трансфер в ближайшее время.
В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что после неудачи с подписанием Килиана Мбаппе «Реал» нацелился на Рахима Стерлинга.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 24 мая 2022, 23:45 1
В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе
Хоккей | 24 мая 2022, 22:45 0
Канада - Швеция уже на этапе 1/4 финала
Футбол | 24.05.2022, 16:30
Футбол | 25.05.2022, 05:10
Футбол | 25.05.2022, 04:23
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.05.2022, 18:44 1
23.05.2022, 19:50 38
Теннис
24.05.2022, 12:00 1
23.05.2022, 13:48
23.05.2022, 11:02 5
25.05.2022, 07:23 2
Футбол