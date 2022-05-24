Реал нацелился на Стерлинга

После неудачной попытки подписать Килиана Мбаппе «Реал» продолжает искать усиление в линию атаки. Мадридский клуб обратил внимание на вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Масла в огонь подливает тот факт, что вчера 27-летний вингер отсутствовал на чемпионском параде «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Стерлинга 17 голов и 9 ассистов в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро, контракт действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» интересуется Рафаэлом Леау.