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Англия
24 мая 2022, 11:42 |
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Реал нацелился на Стерлинга

Вингер «Манчестер Сити» может сменить клуб летом

24 мая 2022, 11:42 |
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Реал нацелился на Стерлинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

После неудачной попытки подписать Килиана Мбаппе «Реал» продолжает искать усиление в линию атаки. Мадридский клуб обратил внимание на вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Масла в огонь подливает тот факт, что вчера 27-летний вингер отсутствовал на чемпионском параде «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Стерлинга 17 голов и 9 ассистов в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро, контракт действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» интересуется Рафаэлом Леау.

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Реал Мадрид Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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Источник Daily Mail
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