Реал нацелился на Стерлинга
Вингер «Манчестер Сити» может сменить клуб летом
После неудачной попытки подписать Килиана Мбаппе «Реал» продолжает искать усиление в линию атаки. Мадридский клуб обратил внимание на вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
Масла в огонь подливает тот факт, что вчера 27-летний вингер отсутствовал на чемпионском параде «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне на счету Стерлинга 17 голов и 9 ассистов в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро, контракт действует до лета 2023 года.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» интересуется Рафаэлом Леау.
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