Бавария финализировала переход Гравенберха
Основной хавбек «Аякса» переберется в Бундеслигу
«Бавария» в ближайшее время усилит свой состав полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы финализируют последние детали перехода, а также финансовые аспекты+бонусы. Ожидается, что вскоре состоится объявление трансфера.
20-летний Гравенберх является воспитанником «Аякса». В этом сезоне он сыграл 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с «Аяксом» истекает 30 июня 2023 года.
Ранее «Бавария» на правах свободного агента подписала защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.
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