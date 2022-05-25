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  4. Бавария финализировала переход Гравенберха
Германия
25 мая 2022, 08:54 |
344
1

Бавария финализировала переход Гравенберха

Основной хавбек «Аякса» переберется в Бундеслигу

25 мая 2022, 08:54 |
344
1
Бавария финализировала переход Гравенберха
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» в ближайшее время усилит свой состав полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы финализируют последние детали перехода, а также финансовые аспекты+бонусы. Ожидается, что вскоре состоится объявление трансфера.

20-летний Гравенберх является воспитанником «Аякса». В этом сезоне он сыграл 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с «Аяксом» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее «Бавария» на правах свободного агента подписала защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.
 

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Источник: Байер близок к завершению трансфера Мудрика
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Бавария Аякс Райан Гравенберх трансферы Бундеслиги
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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Lol Kek
Хороший трансфер👍👍👍 В следующем сезоне нас ждёт другая Бавария
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