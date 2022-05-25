Бавария финализировала переход Гравенберха

«Бавария» в ближайшее время усилит свой состав полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы финализируют последние детали перехода, а также финансовые аспекты+бонусы. Ожидается, что вскоре состоится объявление трансфера.

20-летний Гравенберх является воспитанником «Аякса». В этом сезоне он сыграл 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с «Аяксом» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее «Бавария» на правах свободного агента подписала защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.

