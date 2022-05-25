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  4. МОУРИНЬО: «Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все евротрофеи»
Лига конференций
25 мая 2022, 04:23 | Обновлено 25 мая 2022, 04:56
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МОУРИНЬО: «Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все евротрофеи»

Наставник «Ромы»​​​​​​​ дал пресс-конференцию накануне финала Лиги конференций

25 мая 2022, 04:23 | Обновлено 25 мая 2022, 04:56
135
0
МОУРИНЬО: «Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все евротрофеи»
УЕФА. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дал пресс-конференцию накануне финального матча Лиги конференций против нидерландского Фейеноорда, который состоится 25 мая в албанской Тиране:

«Мы на заключительном этапе пути, это конец сезона. Мы сыграли финал в выходные, гарантировав себе место в Лиге Европы на следующий сезон. Мы вошли в историю, добравшись до еврофинала, но теперь должны написать новую историю и выиграть его.

Это финал. Ничего другого на уме до завтрашнего дня у меня не будет. Этот финал для меня словно первый. Ничто в этом плане не изменилось. Мы сохранили энтузиазм, не перебарщивая с ним и удерживая фокус. Игроки сконцентрированы, у них верный настрой и они испытывают радость от участия в таком матче.

Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи. Но это только в том случае, если мы победим. Все надо оценивать как часть процесса. Завтрашний матч – дело игроков, тренеры тут смотрят со стороны. Тренерская работа окончена. Это последний матч сезона.

Как бы ни завершился финал, для меня это был позитивный сезон .Это особый момент для Албании и Тираны. Стадион очень красивый. Я рад сыграть здесь. Не верю в волшебные снадобья и заклинания. Ничто дополнительное тут не сделаешь, надо просто быть командой, отдавая себе отчет в своих сильных качествах и пределах возможностей.

История про Особенного – это из прошлого. Тогда было еще начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильней, то больше думаешь о других и меньше о себе. Я не верю в магию. Когда подходишь к финалу по итогам сезона, то вся работа уже сделана. Наступает момент проявить себя команде, а не отдельным индивидуальностям.

Мхитарян возобновил тренировки, что было для него важно. Доверяю его ощущению собственного физического состояния. Он сказал, что готов играть».

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини:

«Встречаются две лучшие команды турнира, шансы 50 на 50. Мы знаем, что надо сделать, знаем сильные и слабые стороны соперника. Это особый момент лично для меня. Не сильно часто играл в финалах, равно как и наши более молодые игроки. Кумбула сказал, что албанские болельщики будут поддерживать «Рому», что нас радует».

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини:

«Сделаем завтра все, чтобы победить. Ровно для этого мы сюда и приехали. Хочу поблагодарить моих одноклубников, поскольку это был фантастический год. Все помогали друг другу. У нас превосходный коллектив».

«Рома» проведет третий еврокубковый финал и первый за 31 год. Два предыдущих она проиграла – «Ливерпулю» (Кубок чемпионов 1984) и «Интеру» (Кубок УЕФА 1991).

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Рома Рим Фейеноорд Рома - Фейеноорд Лига конференций Жозе Моуриньо Джанлука Манчини Лоренцо Пеллегрини
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Источник УЕФА
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