Футболист Шахтера до конца недели пройдет медосмотр для Лацио

Бразильский хавбек «Шахтера» Маркос Антонио вскоре прибудет в Рим, где пройдет медосмотр для «Лацио».

Ожидается, что итальянский клуб заплатит горнякам 9 млн евро за футболиста. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

С февраля 2019 года Маркос Антонио сыграл 102 матча и забил 9 голов за «Шахтер».