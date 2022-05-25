Украина. Премьер лига25 мая 2022, 01:25 | Обновлено 25 мая 2022, 01:42
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Футболист Шахтера до конца недели пройдет медосмотр для Лацио
Итальянский клуб заплатит горнякам 9 млн евро за Маркоса Антонио
25 мая 2022, 01:25 | Обновлено 25 мая 2022, 01:42
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Бразильский хавбек «Шахтера» Маркос Антонио вскоре прибудет в Рим, где пройдет медосмотр для «Лацио».
Ожидается, что итальянский клуб заплатит горнякам 9 млн евро за футболиста. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.
С февраля 2019 года Маркос Антонио сыграл 102 матча и забил 9 голов за «Шахтер».
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