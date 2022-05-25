Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Шахтера до конца недели пройдет медосмотр для Лацио
Украина. Премьер лига
25 мая 2022, 01:25 | Обновлено 25 мая 2022, 01:42
104
0

Футболист Шахтера до конца недели пройдет медосмотр для Лацио

Итальянский клуб заплатит горнякам 9 млн евро за Маркоса Антонио

25 мая 2022, 01:25 | Обновлено 25 мая 2022, 01:42
104
0
Футболист Шахтера до конца недели пройдет медосмотр для Лацио
ФК Шахтер. Маркос Антонио

Бразильский хавбек «Шахтера» Маркос Антонио вскоре прибудет в Рим, где пройдет медосмотр для «Лацио».

Ожидается, что итальянский клуб заплатит горнякам 9 млн евро за футболиста. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

С февраля 2019 года Маркос Антонио сыграл 102 матча и забил 9 голов за «Шахтер».

По теме:
Источник: Байер близок к завершению трансфера Мудрика
До встречи на красавце стадионе Донбасс Арена. Суркис поздравил Шахтер
Марика рассказал, как ему удалось получить 1,5 миллиона за переход в Шахтер
трансферы Шахтер Донецк Маркос Антонио трансферы Серии A Лацио трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 24 мая 2022, 12:00 1
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
Теннис | 24 мая 2022, 20:31 3
Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос

Ангелина проиграла ей уже дважды в текущем сезоне

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 24.05.2022, 23:45
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Теннис | 24.05.2022, 18:21
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
Футбол | 24.05.2022, 22:22
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
24.05.2022, 15:12 20
Футбол
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
24.05.2022, 00:40
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
24.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
23.05.2022, 23:46 1
Футбол
Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам
Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам
23.05.2022, 12:30
Теннис
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
23.05.2022, 06:30 15
Футбол
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
24.05.2022, 04:10
Теннис
На войне с россией погиб чемпион Украины по боксу
На войне с россией погиб чемпион Украины по боксу
24.05.2022, 01:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем