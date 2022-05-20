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  4. Луческу одобрил решение Лацио купить у Шахтера Маркоса Антонио
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 10:39 |
439
0

Луческу одобрил решение Лацио купить у Шахтера Маркоса Антонио

Румынский коуч считает, что бразилец поможет усилить римскую команду

20 мая 2022, 10:39 |
439
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Луческу одобрил решение Лацио купить у Шахтера Маркоса Антонио
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио (справа)

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, имеющий опыт работы в «Шахтере» и итальянском футболе, прокомментировал слухи о вероятном переходе хавбека «горняков» Маркоса Антонио в «Лацио».

«Это очень динамичный футболист с техникой высокого уровня. Он хороший игрок интересного профиля. Обладает отличными атакующими навыками. Хорошо следит за действиями соперников, но также знает, как заявить о себе и может играть в качестве полузащитника в схеме 4-3-3 справа или слева. Его пасы точны и быстры, он редко ошибается и у него уже большой опыт. Я никогда его не тренировал, но абсолютно одобряю это решение «Лацио», - сказал Луческу.

Напомним, ранее сообщалось, что «Лацио» согласовал трансфер Маркоса Антонио за 8+2 миллионов евро.

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Маркос Антонио Шахтер Донецк Лацио Мирча Луческу трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы
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Источник Tuttomercatoweb
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