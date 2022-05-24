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  4. Источник: Байер близок к завершению трансфера Мудрика
Украина. Премьер лига
24 мая 2022, 23:05 |
877
0

Источник: Байер близок к завершению трансфера Мудрика

«Фармацевты» надеются в скором времени закрыть сделку с «Шахтером»

24 мая 2022, 23:05 |
877
0
Источник: Байер близок к завершению трансфера Мудрика
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

В скором времени «Шахтер» и «Байер» могут объявить о трансфере Михаила Мудрика. Сообщается, что игрок достиг принципиального согласия с немецким клубом по ряду пунктов контракта. Об этом сообщает журналист Мануэль Вет в Твиттере.

Отмечается, что обе стороны сильно заинтересованы в соглашении, и трансфер находится на завершающем этапе согласования.

Ранее была информация, что «Байер» готов заплатить за 21-летнего вингера 20 миллионов евро. Мудрику же предлагают контракт сроком на пять лет.

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Источник Sport.ua
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