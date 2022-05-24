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  4. Бенуа ПЭР: «АТР хочет защитить игроков или россию?»
Уимблдон
24 мая 2022, 21:35 |
307
0

Бенуа ПЭР: «АТР хочет защитить игроков или россию?»

Французский теннисист шокирован решением не начислять очки за Уимблдон

24 мая 2022, 21:35 |
307
0
Бенуа ПЭР: «АТР хочет защитить игроков или россию?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенуа Пэр

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал противостояние Уимблдона и ATP.

«Мне бы хотелось знать, АТР больше защищает игроков или россию. Мы будем играть на турнире, где не будет никаких очков. Я поеду туда за деньгами, как на выставочный турнир. Такое ощущение, по крайней мере.

Когда у кого-то из игроков был коронавирус (и они не могли выступать), мы же не говорили «ой, давайте отменим турнир для всех остальных». Но когда речь идет о 3-4 российских игроках, включая Медведева, мы объединяемся против Уимблдона. И это обидно, потому что, если послушать игроков, то игроки не понимают это решение. 99% игроков хотят, чтобы были очки и чтобы они играли на турнире, как раньше. Вот поэтому я бы и хотел знать, АТР хочет защитить игроков или россию.

Вопрос в том, почему с нами предварительно это не обсудили. Да, они могут говорить, что так голосовал Совет игроков, но нам же об этом никто не говорил. Если между АТР и Уимблдоном война, то для нас в этом нет ничего хорошего, потому что мы хотим играть нормально.

Мои сожаления россии и россиянам, но они и есть те, кто создает эти проблемы. Из-за этого все игроки АТР платят цену. Медведев будет первой ракеткой мира. Это абсурд. Нам нужно занимать позицию, которая представляет игроков со всего мира, а сейчас происходит как раз наоборот. россия участвует в войне, поэтому какие-то санкции могут применяться. Но АТР должна защищать большинство игроков, а не 4-5. Когда кого-то из игроков отправляли на карантин в закрытые номера из-за «короны», никто же не решал заморозить их очки. Нет, не такие решения принимались. И я не понимаю то, что сделали сейчас. Мы все наказаны из-за этого», – сказал Пэр.

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Бенуа Пэр ATP Уимблдон-2022
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Источник Большой теннис Украины
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