Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос

Американская теннисистка Джессика Пегула (№11 WTA) уверенно выиграла встречу первого раунда Открытого чемпионата Франции, одолев китаянку Ван Цян (№129 WTA).

В матче второго круга Пегула сразится против украинки Ангелины Калининой (№36 WTA), которая ранее также выиграла свой стартовый поединок.

В текущем сезоне это будет уже третий очный матч теннисисток, еще перед одним украинка снялась из-за травмы. К сожалению, ранее побеждала лишь американка.

Ролан Гаррос. Первый круг

Джессика Пегула (США) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 6:4