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  4. Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 20:31 | Обновлено 24 мая 2022, 20:32
1164
2

Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос

Ангелина проиграла ей уже дважды в текущем сезоне

24 мая 2022, 20:31 | Обновлено 24 мая 2022, 20:32
1164
2
Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула (№11 WTA) уверенно выиграла встречу первого раунда Открытого чемпионата Франции, одолев китаянку Ван Цян (№129 WTA).

В матче второго круга Пегула сразится против украинки Ангелины Калининой (№36 WTA), которая ранее также выиграла свой стартовый поединок.

В текущем сезоне это будет уже третий очный матч теннисисток, еще перед одним украинка снялась из-за травмы. К сожалению, ранее побеждала лишь американка.

Ролан Гаррос. Первый круг
Джессика Пегула (США) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 6:4

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Джессика Пегула Ван Цян Ролан Гаррос 2022 Ангелина Калинина
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Источник Sport.ua
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TimurKhAI
Опасная соперница, спору нет... Не каждая теннисистка способна заработать за одну игру аж 10 матч-боллов 
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0
Spectra
Я про реванш говорил, ещё в Риме, но снялась, пора Калининой себя на шлеме проявить, именно на грунте, у неё больше всего шансов это сделать, если пройдёт Пегулу, в 3-й круге будет легче!
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0
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