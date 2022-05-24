Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
Ангелина проиграла ей уже дважды в текущем сезоне
Американская теннисистка Джессика Пегула (№11 WTA) уверенно выиграла встречу первого раунда Открытого чемпионата Франции, одолев китаянку Ван Цян (№129 WTA).
В матче второго круга Пегула сразится против украинки Ангелины Калининой (№36 WTA), которая ранее также выиграла свой стартовый поединок.
В текущем сезоне это будет уже третий очный матч теннисисток, еще перед одним украинка снялась из-за травмы. К сожалению, ранее побеждала лишь американка.
Ролан Гаррос. Первый круг
Джессика Пегула (США) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 6:4
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