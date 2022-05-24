Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити намерен подписать одного из лидеров Лидса
Англия
24 мая 2022, 19:00 | Обновлено 24 мая 2022, 19:20
550
0

Ман Сити намерен подписать одного из лидеров Лидса

Один из лидеров «Лидса» Келвин Филлипс может покинуть клуб

24 мая 2022, 19:00 | Обновлено 24 мая 2022, 19:20
550
0
Ман Сити намерен подписать одного из лидеров Лидса
Getty Images/Global Images Ukraine

Основной полузащитник «Лидса» и сборной Англии Кэлвин Филлипс этим летом может пойти на повышение.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 26-летнего опорника хочет купить «Манчестер Сити». 

Филлипс в этом сезоне провел 23 матча за «Лидс» и забил 1 мяч и сделал 1 ассист. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня  2024 года. Ориентировочная цена за футболиста - 50 млн евро.

Также полузащитника хочет подписать «Астон Вилла».

Ранее сообщалось, что еще одна звезда «Лидса» Рафинья может перейти в «Барселону».

По теме:
Тоттенхэм интересуется вингером Шахтера
Реал нацелился на Стерлинга
Манчестер Сити согласовал контракт с Кукурельей
Кэлвин Филлипс Лидс Манчестер Сити трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Футбол | 24 мая 2022, 15:12 15
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов

Обозреватель Sport.ua рассуждает о кадровом «кондуите» дончан после оттока легионеров

Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Футбол | 24 мая 2022, 05:37 0
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте

Главные новости за 23 мая на Sport.ua

Нико Ковач возглавил Вольфсбург
Футбол | 24.05.2022, 15:59
Нико Ковач возглавил Вольфсбург
Нико Ковач возглавил Вольфсбург
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Футбол | 23.05.2022, 23:46
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
Хоккей | 23.05.2022, 22:46
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На войне с россией погиб чемпион Украины по боксу
На войне с россией погиб чемпион Украины по боксу
24.05.2022, 01:00 2
Бокс
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
24.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
23.05.2022, 00:47
Футбол
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
22.05.2022, 19:55 23
Футбол
Зеленский рассказал, сколько украинских защитников погибает за один день
Зеленский рассказал, сколько украинских защитников погибает за один день
22.05.2022, 19:15 17
Война
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
22.05.2022, 20:19 8
Футбол
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
23.05.2022, 11:02 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Отчаянная битва Казахстана и Великобритании за выживание
ЧМ по хоккею. Отчаянная битва Казахстана и Великобритании за выживание
22.05.2022, 18:57
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем