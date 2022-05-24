Ман Сити намерен подписать одного из лидеров Лидса
Один из лидеров «Лидса» Келвин Филлипс может покинуть клуб
Основной полузащитник «Лидса» и сборной Англии Кэлвин Филлипс этим летом может пойти на повышение.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 26-летнего опорника хочет купить «Манчестер Сити».
Филлипс в этом сезоне провел 23 матча за «Лидс» и забил 1 мяч и сделал 1 ассист. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2024 года. Ориентировочная цена за футболиста - 50 млн евро.
Также полузащитника хочет подписать «Астон Вилла».
Ранее сообщалось, что еще одна звезда «Лидса» Рафинья может перейти в «Барселону».
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