Ман Сити намерен подписать одного из лидеров Лидса

Основной полузащитник «Лидса» и сборной Англии Кэлвин Филлипс этим летом может пойти на повышение.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 26-летнего опорника хочет купить «Манчестер Сити».

Филлипс в этом сезоне провел 23 матча за «Лидс» и забил 1 мяч и сделал 1 ассист. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2024 года. Ориентировочная цена за футболиста - 50 млн евро.

Также полузащитника хочет подписать «Астон Вилла».

Ранее сообщалось, что еще одна звезда «Лидса» Рафинья может перейти в «Барселону».