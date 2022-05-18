Барселона предложила 55 миллионов евро за Рафинью

«Барселона» в ближайшее время собирается купить вингера «Лидса» Рафинью.

Каталонский клуб предложил за 25-летнего бразильца 55 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что сам Рафинья уже согласовал с «Барселоной» 5-летний контракт.

В сезоне 201/22 бразилец сыграл за «Лидс» 35 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 3 ассиста.