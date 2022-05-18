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  4. Барселона предложила 55 миллионов евро за Рафинью
Испания
18 мая 2022, 07:44 |
753
0

Барселона предложила 55 миллионов евро за Рафинью

Каталонский клуб хочет усилиться лидером «Лидса»

18 мая 2022, 07:44 |
753
0
Барселона предложила 55 миллионов евро за Рафинью
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в ближайшее время собирается купить вингера «Лидса» Рафинью.

Каталонский клуб предложил за 25-летнего бразильца 55 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что сам Рафинья уже согласовал с «Барселоной» 5-летний контракт.

В сезоне 201/22 бразилец сыграл за «Лидс» 35 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 3 ассиста.

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Источник UOL Esporte
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