Испания18 мая 2022, 07:44 |
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Барселона предложила 55 миллионов евро за Рафинью
Каталонский клуб хочет усилиться лидером «Лидса»
18 мая 2022, 07:44 |
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«Барселона» в ближайшее время собирается купить вингера «Лидса» Рафинью.
Каталонский клуб предложил за 25-летнего бразильца 55 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов.
Ранее сообщалось, что сам Рафинья уже согласовал с «Барселоной» 5-летний контракт.
В сезоне 201/22 бразилец сыграл за «Лидс» 35 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 3 ассиста.
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