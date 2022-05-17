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  4. Лидер Лидса согласовал контракт с Барселоной
Англия
17 мая 2022, 15:00 |
1078
0

Лидер Лидса согласовал контракт с Барселоной

Скорее всего, Рафинья продолжит карьеру в Ла Лиге

17 мая 2022, 15:00 |
1078
0
Лидер Лидса согласовал контракт с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Лидса» Рафинья Диас этим летом переберется в «Барселону».

Как сообщает источник, бразилец согласовал контракт с клубом.

Теперь осталось, чтобы клубы договорились о сумме трансфера. Издание Goal отмечает, что переговоры между клубами приостановлены до конца сезона.

В сезоне 201/22 Рафинья сыграл за «Лидс» 35 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 3 ассиста.Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Соглашение Рафиньи с «Лидсом» предусматривает два варианта отступных: 75 млн евро в случае сохранения клубом места в английской Премьер-лиге и 25 миллионов при вылете в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что Рафинья может перейти в «Вест Хэм».

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Источник Goal.com
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