Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм определился с заменой для Андрея Ярмоленко
Англия
10 мая 2022, 04:50 | Обновлено 10 мая 2022, 05:08
132
0

Вест Хэм определился с заменой для Андрея Ярмоленко

«Молотобойцы» хотят приобрести вингера «Лидса» по имени Рафинья Диас

10 мая 2022, 04:50 | Обновлено 10 мая 2022, 05:08
132
0
Вест Хэм определился с заменой для Андрея Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Вест Хэм» определился с заменой для Андрея Ярмоленко, который может покинуть команду.

«Молотобойцы» хотят приобрести вингера «Лидса» по имени Рафинья Диас. За игроком также следит испанская «Барселона», которой отдает предпочтение сам футболист.

Одним из главных факторов перехода может стать прописка «Лидса» в АПЛ на следующий сезон. Если клуб останется в элите, цена на вингера повысится и «блаугранас» не смогут позволить себе это приобретение.

Лондонский клуб уже пытался приобрести бразильского футболиста в зимнее трансферное окно, однако переход не состоялся. 

В текущем сезоне футболист провел в АПЛ 32 матча, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

По теме:
На замену Холанду. Результативный форвард переходит в Боруссию Д за €38 млн
Барселона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Манчестер Сити повесил ценник на Бернарду Силву
Вест Хэм Андрей Ярмоленко трансферы трансферы АПЛ Лидс Барселона Рафинья Диас трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиорентина – Рома – 2:0. Неудача команды Моуриньо. Видео голов и обзор игры
Футбол | 10 мая 2022, 00:23 0
Фиорентина – Рома – 2:0. Неудача команды Моуриньо. Видео голов и обзор игры
Фиорентина – Рома – 2:0. Неудача команды Моуриньо. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Италии

Вратарь Эвертона: «Самоотверженность Миколенко не имеет равных»
Футбол | 09 мая 2022, 10:25 3
Вратарь Эвертона: «Самоотверженность Миколенко не имеет равных»
Вратарь Эвертона: «Самоотверженность Миколенко не имеет равных»

Джордан Пикфорд похвалил украинца

Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Футбол | 09.05.2022, 12:04
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое будущее в Шерифе? Мне сложно ответить на этот вопрос»
Футбол | 09.05.2022, 20:40
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое будущее в Шерифе? Мне сложно ответить на этот вопрос»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое будущее в Шерифе? Мне сложно ответить на этот вопрос»
Реал снова отправит Лунина в аренду
Футбол | 09.05.2022, 21:42
Реал снова отправит Лунина в аренду
Реал снова отправит Лунина в аренду
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
08.05.2022, 14:10 3
Футбол
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
08.05.2022, 19:10 1
Футбол
Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире
Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире
08.05.2022, 13:50 1
Футбол
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
08.05.2022, 21:14
Война
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
09.05.2022, 19:25 1
Футбол
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
08.05.2022, 23:01 35
Война
ВИДЕО. Байрактары поработали возле Змеиного, уничтожив катера орков
ВИДЕО. Байрактары поработали возле Змеиного, уничтожив катера орков
08.05.2022, 05:55
Война
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
09.05.2022, 13:01 16
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем