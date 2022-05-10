Английский клуб «Вест Хэм» определился с заменой для Андрея Ярмоленко, который может покинуть команду.

«Молотобойцы» хотят приобрести вингера «Лидса» по имени Рафинья Диас. За игроком также следит испанская «Барселона», которой отдает предпочтение сам футболист.

Одним из главных факторов перехода может стать прописка «Лидса» в АПЛ на следующий сезон. Если клуб останется в элите, цена на вингера повысится и «блаугранас» не смогут позволить себе это приобретение.

Лондонский клуб уже пытался приобрести бразильского футболиста в зимнее трансферное окно, однако переход не состоялся.

В текущем сезоне футболист провел в АПЛ 32 матча, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.