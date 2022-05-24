Карим БЕНЗЕМА: «Сейчас не время говорить о Мбаппе»
Лидер «Реала» настроен на финал Лиги чемипонов
Нападающий «Реала» Карим Бензема не хочет обсуждать неожиданное решение форварда Килиана Мбаппе отказать мадридскому клубу и остаться в ПСЖ.
«В субботу мы сыграем в финале Лиги чемпионов. Поэтому сейчас не время говорить о карьере Мбаппе. Предпочту промолчать, но я не злюсь», – сказал Бензема.
Напомним, Мбаппе был близок к переходу в «Реал». Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт. Но форвард подписал новый контракт с ПСЖ до 2025 года. Теперь Мбаппе влияет на кадровую политику в парижском клубе.
«Реал» 28 мая сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.
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