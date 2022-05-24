Петраков отказался проводить спарринги перед матчем с Шотландией
У Украины были варианты с Сан-Марино, Мальтой, Венесуэлой и «Фенербахче»
Сборная Украины по футболу перед матчем с Шотландией в плей-офф отбора на чемпионат мира не будет проводить товарищеских матчей.
Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, у команды были варианты провести товарищеский матч с командами Мальты, Сан-Марино, Венесуэлы и «Фенербахче».
Отмечается, что тренер команды Александр Петраков отказался от товарищеского матча, потому что у сборной уже был сформирован график.
Таким образом, 26 мая сборная Украины проведет двусторонку, это будет последняя практика перед июньскими официальными поединками.
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Жаль.
Тренеру наверное виднее.
Хотя есть один плюс, допустим на товарняке ломается Караваев кто его заменит?
Тут думаю и риски были определены.
але побачимо по результатах - якщо буде результат значить все вірно зробив, якщо ні - то мав би піти з посади