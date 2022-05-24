Петраков отказался проводить спарринги перед матчем с Шотландией

Сборная Украины по футболу перед матчем с Шотландией в плей-офф отбора на чемпионат мира не будет проводить товарищеских матчей.

Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, у команды были варианты провести товарищеский матч с командами Мальты, Сан-Марино, Венесуэлы и «Фенербахче».

Отмечается, что тренер команды Александр Петраков отказался от товарищеского матча, потому что у сборной уже был сформирован график.

Таким образом, 26 мая сборная Украины проведет двусторонку, это будет последняя практика перед июньскими официальными поединками.