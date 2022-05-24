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  4. Петраков отказался проводить спарринги перед матчем с Шотландией
Чемпионат мира
24 мая 2022, 17:13 |
1301
5

Петраков отказался проводить спарринги перед матчем с Шотландией

У Украины были варианты с Сан-Марино, Мальтой, Венесуэлой и «Фенербахче»

24 мая 2022, 17:13 |
1301
5
Петраков отказался проводить спарринги перед матчем с Шотландией
УАФ

Сборная Украины по футболу перед матчем с Шотландией в плей-офф отбора на чемпионат мира не будет проводить товарищеских матчей.

Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, у команды были варианты провести товарищеский матч с командами Мальты, Сан-Марино, Венесуэлы и «Фенербахче».

Отмечается, что тренер команды Александр Петраков отказался от товарищеского матча, потому что у сборной уже был сформирован график.

Таким образом, 26 мая сборная Украины проведет двусторонку, это будет последняя практика перед июньскими официальными поединками.

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Сборная Украины не будет проводить спарринги до встречи с Шотландией
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Умник
Лучшая тренировка это игра.
Жаль.
Тренеру наверное виднее.
Хотя есть один плюс, допустим на товарняке ломается Караваев кто его заменит?
Тут думаю и риски были определены.
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0
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nick07
фіг його зна, щось Петраков чудить.
але побачимо по результатах - якщо буде результат значить все вірно зробив, якщо ні - то мав би піти з посади
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-1
Skillz
Бородата підстилка рудого таргана не взмозі організувати проведення нормальних спарингів, попросила Петракова сказати що "та й не треба нам ті спаригни, краще тести купера будем бігать та заліки в ліжках с дружинами складати" 
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-1
Remark
Чпекать жён будут все это время, судя по недавним интервью деда.
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-2
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