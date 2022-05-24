Зума извинился за жестокое обращение с кошкой
Защитник «Вест Хэма» предстал перед судом
Защитник «Вест Хэма» Курт Зума пришел на слушание магистратского суда Темзы по делу о жестоком обращении с животными.
Напомним, в феврале 2022 года в сети появилось видео, на котором Зума бьет свою кошку.
В итоге королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) обратилось в суд с заявлением на футболиста.
24 мая Зума в ходе заседания признал себя виновным по двум пункта обвинения. Также он вновь принес извинения за свой поступок. Брат футболиста Йоан также признал свою вину по обвинению в пособничестве в совершении преступления.
Отметим, что у Зума конфисковали двух кошек.
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