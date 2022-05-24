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  4. Зума извинился за жестокое обращение с кошкой
Англия
24 мая 2022, 15:15 |
373
0

Зума извинился за жестокое обращение с кошкой

Защитник «Вест Хэма» предстал перед судом

24 мая 2022, 15:15 |
373
0
Зума извинился за жестокое обращение с кошкой
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума пришел на слушание магистратского суда Темзы по делу о жестоком обращении с животными.

Напомним, в феврале 2022 года в сети появилось видео, на котором Зума бьет свою кошку.

В итоге королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) обратилось в суд с заявлением на футболиста.

24 мая Зума в ходе заседания признал себя виновным по двум пункта обвинения. Также он вновь принес извинения за свой поступок. Брат футболиста Йоан также признал свою вину по обвинению в пособничестве в совершении преступления.

Отметим, что у Зума конфисковали двух кошек.

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Источник Sky Sports
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