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  4. Новак ДЖОКОВИЧ: «Игроки показали, что Уимблдон совершает ошибку»
Уимблдон
24 мая 2022, 15:35 |
1496
5

Новак ДЖОКОВИЧ: «Игроки показали, что Уимблдон совершает ошибку»

Новак снова поддерживает россиян и белорусов

24 мая 2022, 15:35 |
1496
5
Новак ДЖОКОВИЧ: «Игроки показали, что Уимблдон совершает ошибку»
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Новак Джокович осудил решение организаторов Уимблдона отстранить россиян от турнира. В итоге ATP и WTA лишили турнира рейтинговых очков.

Джокович поддержал идею лишения турнира очков.

«Я общался с президентом ATP и некоторыми членами совета за последние несколько дней. Я рад, что игроки собрались и показали, что со стороны Wimbledon совершается ошибка. Для меня это отрицательно, потому что в этом году я не могу защитить 4 тысячи очков (с Australian Open и Wimbledon).

Я слышал, что некоторые рекомендации от ATP и WTA. Представители беларуси, россии и Украины могли сыграть в выставочных матчах или в миксте, а призовые были бы направлены жертвам в Украине. Были варианты, но рассматривать их никто не стал.

Я думаю, что будут определенные игроки, которые будут относиться ко всему негативно, и будут жаловаться больше других. Это сложная ситуация, потому что сложно сказать, что правильно, а что нет. Это одно из таких решений и ситуаций, когда всегда будет кто-нибудь, кто будет страдать больше. Это проигрышная ситуация для всех», – сказал Джокович.

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Источник Eurosport
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Комментарии 5
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GloryUkraine
В чому помилка Вімблдону? В тому, що вони за мир та проти срашистськоі мразоти?
Тобі, сербському покидьку, цього ніяк не зрозуміти?  
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+9
Serhii P.
Добре, що тобі, мерзоті заборонили в"їзд до Австралії
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+5
Zhez53
Этих всех джоковичей надо собрать и закинуть в район Северодонецка. Пусть там воинам читают лекции между боями о том, что спорт вне политики. 
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+4
Aleksandr Plutakhin
він вкотре нагадав, що для них головне їхній рейтинг. Тобто гроші. Австрієць Тім про це сказав, що головне зупинити війну, а теніс це не важливо. Та це стосується справжніх Людей, а от у джоковічей це вкрай "важливо". Про людське життя то до них.  
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+3
Pokrov
на гілляку!
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0
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