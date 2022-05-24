Новак ДЖОКОВИЧ: «Игроки показали, что Уимблдон совершает ошибку»

Первая ракетка мира Новак Джокович осудил решение организаторов Уимблдона отстранить россиян от турнира. В итоге ATP и WTA лишили турнира рейтинговых очков.

Джокович поддержал идею лишения турнира очков.

«Я общался с президентом ATP и некоторыми членами совета за последние несколько дней. Я рад, что игроки собрались и показали, что со стороны Wimbledon совершается ошибка. Для меня это отрицательно, потому что в этом году я не могу защитить 4 тысячи очков (с Australian Open и Wimbledon).

Я слышал, что некоторые рекомендации от ATP и WTA. Представители беларуси, россии и Украины могли сыграть в выставочных матчах или в миксте, а призовые были бы направлены жертвам в Украине. Были варианты, но рассматривать их никто не стал.

Я думаю, что будут определенные игроки, которые будут относиться ко всему негативно, и будут жаловаться больше других. Это сложная ситуация, потому что сложно сказать, что правильно, а что нет. Это одно из таких решений и ситуаций, когда всегда будет кто-нибудь, кто будет страдать больше. Это проигрышная ситуация для всех», – сказал Джокович.