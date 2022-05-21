Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я разочарован в ATP. Позорный день для тенниса»

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский высказался о скандальном решении ATP лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков.

«Сказать, что я разочарован в ATP, было бы преуменьшением… Никогда бы не подумал, что кто-то может встать на сторону захватчиков. Но мне кажется, что даже моим товарищам по игре жалко захватчиков и коллаборационистов из России и Беларуси.

Игроки, которые за 85 дней так и не смогли выступить с четким сообщением об осуждении вторжения в Украину. Это позорный день для тенниса», — написал Стаховский в твиттере.

Ранее Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF.