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  4. Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я разочарован в ATP. Позорный день для тенниса»
Уимблдон
21 мая 2022, 08:58 |
494
0

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я разочарован в ATP. Позорный день для тенниса»

Украинец раскритиковал решение лишить Уимблдон очков

21 мая 2022, 08:58 |
494
0
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я разочарован в ATP. Позорный день для тенниса»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский высказался о скандальном решении ATP лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков.

«Сказать, что я разочарован в ATP, было бы преуменьшением… Никогда бы не подумал, что кто-то может встать на сторону захватчиков. Но мне кажется, что даже моим товарищам по игре жалко захватчиков и коллаборационистов из России и Беларуси.

Игроки, которые за 85 дней так и не смогли выступить с четким сообщением об осуждении вторжения в Украину. Это позорный день для тенниса», — написал Стаховский в твиттере.

Ранее Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF.

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Уимблдон-2022 ATP дисквалификация ITF WTA Сергей Стаховский
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