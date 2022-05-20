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  4. Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
Уимблдон
20 мая 2022, 22:48 |
592
0

Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF

В Лондоне недовольны этим решением, но будут стоять на своем

20 мая 2022, 22:48 |
592
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Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба Уимблдона опубликовала ответ на решение ATP, WTA и ITF не начислять очки за травяной мейджор из-за недопуска российских и белорусских теннисистов.

«Мы не были готовы предпринимать какие-либо действия, которые могли бы поставить под угрозу личную безопасность игроков или их семей. Мы считаем, что требование письменных заявлений от отдельных игроков в качестве условия участия в Уимблдоне будет сопряжено со значительным риском.

Мы не хотим мириться с тем, что успех или участие на Уимблдоне использовались в интересах пропагандистской машины российского режима, который через свои строго контролируемые государственные СМИ имеет общепризнанную историю использования спортивных успехов для поддержки триумфального повествования о российских гражданах.

Поэтому мы хотим выразить наше глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и ITF касательно рейтинговых очков. Мы сохраняем свою позицию на данном этапе. Мы также ведем переговоры с нашими коллегами по турнирам Большого шлема», – сказано в заявлении Уимблдона.

Уимблдон состоится с 27 июня по 10 июля.

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Источник Wimbledon
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