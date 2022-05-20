Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
В Лондоне недовольны этим решением, но будут стоять на своем
Пресс-служба Уимблдона опубликовала ответ на решение ATP, WTA и ITF не начислять очки за травяной мейджор из-за недопуска российских и белорусских теннисистов.
«Мы не были готовы предпринимать какие-либо действия, которые могли бы поставить под угрозу личную безопасность игроков или их семей. Мы считаем, что требование письменных заявлений от отдельных игроков в качестве условия участия в Уимблдоне будет сопряжено со значительным риском.
Мы не хотим мириться с тем, что успех или участие на Уимблдоне использовались в интересах пропагандистской машины российского режима, который через свои строго контролируемые государственные СМИ имеет общепризнанную историю использования спортивных успехов для поддержки триумфального повествования о российских гражданах.
Поэтому мы хотим выразить наше глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и ITF касательно рейтинговых очков. Мы сохраняем свою позицию на данном этапе. Мы также ведем переговоры с нашими коллегами по турнирам Большого шлема», – сказано в заявлении Уимблдона.
Уимблдон состоится с 27 июня по 10 июля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 19 мая на Sport.ua
Экс-игрок «Динамо» будет воевать за Украину до конца