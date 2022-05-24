Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не знаю, когда вернусь на тренерскую скамью»

Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ поздравил «Милан» с чемпионством и ответил на вопрос, когда вернется к тренерской работе:

«Победа «Милана» стала большой победой. Я поздравляю всех после 11 лет без побед. Я не знаю, когда вернусь на тренерскую скамью, у меня до сих пор действующий контракт с «Дженоа».

Ранее Шевченко рассказал о войне на Украине.