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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не знаю, когда вернусь на тренерскую скамью»
Италия
24 мая 2022, 12:32 | Обновлено 24 мая 2022, 12:42
340
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не знаю, когда вернусь на тренерскую скамью»

Украинский специалист – о своем будущем

24 мая 2022, 12:32 | Обновлено 24 мая 2022, 12:42
340
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не знаю, когда вернусь на тренерскую скамью»
Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ поздравил «Милан» с чемпионством и ответил на вопрос, когда вернется к тренерской работе:

«Победа «Милана» стала большой победой. Я поздравляю всех после 11 лет без побед. Я не знаю, когда вернусь на тренерскую скамью, у меня до сих пор действующий контракт с «Дженоа».

Ранее Шевченко рассказал о войне на Украине.

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Андрей Шевченко Дженоа Милан
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