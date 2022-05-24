Италия24 мая 2022, 12:32 | Обновлено 24 мая 2022, 12:42
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не знаю, когда вернусь на тренерскую скамью»
Украинский специалист – о своем будущем
24 мая 2022, 12:32 | Обновлено 24 мая 2022, 12:42
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Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ поздравил «Милан» с чемпионством и ответил на вопрос, когда вернется к тренерской работе:
«Победа «Милана» стала большой победой. Я поздравляю всех после 11 лет без побед. Я не знаю, когда вернусь на тренерскую скамью, у меня до сих пор действующий контракт с «Дженоа».
Ранее Шевченко рассказал о войне на Украине.
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