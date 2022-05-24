Андрей ШЕВЧЕНКО: «Матч с Шотландией? Я верю в чудо»

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью британским СМИ рассказал о войне с россией:

«Эта война жестокая. Это ужасно. Это геноцид. Для меня было важно найти способ помочь своей стране. Украина парализована, экономикой управлять невозможно, нас каждый день обстреливают, гибнут люди.

Многие футболисты сборной Украины вообще не имели возможности тренироваться перед матчем с Шотландией. Но я верю, что чудо возможно, потому что я знаю, какая у них мотивация.

Пока в Украине идет война, ни один российский спортсмен не может быть допущен к каким-либо соревнованиям. Из-за россии наши спортсмены лишены каких-либо видов спорта. И в любой момент их могут убить».

Вчера Шевченко принял участие в благотворительном матче в Милане.