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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Матч с Шотландией? Я верю в чудо»
Чемпионат мира
24 мая 2022, 10:45 | Обновлено 24 мая 2022, 12:27
1243
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Матч с Шотландией? Я верю в чудо»

Легендарный форвард – о войне в Украине

24 мая 2022, 10:45 | Обновлено 24 мая 2022, 12:27
1243
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Матч с Шотландией? Я верю в чудо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью британским СМИ рассказал о войне с россией:

«Эта война жестокая. Это ужасно. Это геноцид. Для меня было важно найти способ помочь своей стране. Украина парализована, экономикой управлять невозможно, нас каждый день обстреливают, гибнут люди.

Многие футболисты сборной Украины вообще не имели возможности тренироваться перед матчем с Шотландией. Но я верю, что чудо возможно, потому что я знаю, какая у них мотивация.

Пока в Украине идет война, ни один российский спортсмен не может быть допущен к каким-либо соревнованиям. Из-за россии наши спортсмены лишены каких-либо видов спорта. И в любой момент их могут убить».

Вчера Шевченко принял участие в благотворительном матче в Милане.

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Андрей Шевченко российско-украинская война сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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VikyKrasotulechka90
Як це б прикро не звучало. Дива не буде..( рахунок думаю буде 2:0. Нажаль не в нашу користь..(
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