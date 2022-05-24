ВИДЕО. Легенде Интера Дзанетти пришлось зайти в раздевалку Милана

Вчера легенда «Интера» Хавьер Дзанетти принимал участие в благотворительном матче на «Сан-Сиро». Так случилось, что его команду разместили в раздевалке «Милана».

Посещение раздевалки вечных соперников вызвало у нынешнего вице-президента «Интера» смешанные чувства: