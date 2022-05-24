Италия24 мая 2022, 12:23 |
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ВИДЕО. Легенде Интера Дзанетти пришлось зайти в раздевалку Милана
Аргентинский защитник принимал участие в благотворительном матче
24 мая 2022, 12:23 |
1263
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Вчера легенда «Интера» Хавьер Дзанетти принимал участие в благотворительном матче на «Сан-Сиро». Так случилось, что его команду разместили в раздевалке «Милана».
Посещение раздевалки вечных соперников вызвало у нынешнего вице-президента «Интера» смешанные чувства:
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