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  4. ВИДЕО. Легенде Интера Дзанетти пришлось зайти в раздевалку Милана
Италия
24 мая 2022, 12:23 |
1263
0

ВИДЕО. Легенде Интера Дзанетти пришлось зайти в раздевалку Милана

Аргентинский защитник принимал участие в благотворительном матче

24 мая 2022, 12:23 |
1263
0
ВИДЕО. Легенде Интера Дзанетти пришлось зайти в раздевалку Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Дзанетти

Вчера легенда «Интера» Хавьер Дзанетти принимал участие в благотворительном матче на «Сан-Сиро». Так случилось, что его команду разместили в раздевалке «Милана».

Посещение раздевалки вечных соперников вызвало у нынешнего вице-президента «Интера» смешанные чувства:

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Источник La Gazzetta dello Sport
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