Нойер заработает более 20 млн евро после продления контракта с Баварией
Накануне опытный вратарь подписал контракт до 2024 года
36-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, продливший контракт с мюнхенским клубом, заработает чуть более 20 млн евро.
Если капитан «Баварии» и дальше будет в форме, то после истечения соглашения может поставить подпись под однолетним договором. Накануне Нойер подписал контракт до 2024 года.
Первый номер сборной Германии перешел из «Шальке» в мюнхенский клуб в 2011 году. С 2017 года является капитаном «Баварии».
Нойер провел в составе «Баварии» 472 матча, десять раз выигрывал чемпионат Германии.
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