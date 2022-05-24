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  4. Нойер заработает более 20 млн евро после продления контракта с Баварией
Германия
24 мая 2022, 10:04 | Обновлено 24 мая 2022, 10:10
166
0

Нойер заработает более 20 млн евро после продления контракта с Баварией

Накануне опытный вратарь подписал контракт до 2024 года

24 мая 2022, 10:04 | Обновлено 24 мая 2022, 10:10
166
0
Нойер заработает более 20 млн евро после продления контракта с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

36-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, продливший контракт с мюнхенским клубом, заработает чуть более 20 млн евро.

Если капитан «Баварии» и дальше будет в форме, то после истечения соглашения может поставить подпись под однолетним договором. Накануне Нойер подписал контракт до 2024 года.

Первый номер сборной Германии перешел из «Шальке» в мюнхенский клуб в 2011 году. С 2017 года является капитаном «Баварии».

Нойер провел в составе «Баварии» 472 матча, десять раз выигрывал чемпионат Германии.

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Бавария Мануэль Нойер продление контракта
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Источник Sport Bild
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