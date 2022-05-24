Нойер заработает более 20 млн евро после продления контракта с Баварией

36-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, продливший контракт с мюнхенским клубом, заработает чуть более 20 млн евро.

Если капитан «Баварии» и дальше будет в форме, то после истечения соглашения может поставить подпись под однолетним договором. Накануне Нойер подписал контракт до 2024 года.

Первый номер сборной Германии перешел из «Шальке» в мюнхенский клуб в 2011 году. С 2017 года является капитаном «Баварии».

Нойер провел в составе «Баварии» 472 матча, десять раз выигрывал чемпионат Германии.