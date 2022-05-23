Нойер продлил контракт с Баварией до 2024 года

«Бавария» сообщила о досрочном продлении контракта с голкипером Мануэлем Нойером.

Новое соглашение будет рассчитано на один год до 30 июня 2024 года.

Первый номер сборной Германии перешел из «Шальке» в мюнхенский клуб в 2011 году. С 2017 года является капитаном «Баварии».

Нойер провел в составе «Баварии» 472 матча, десять раз выигрывал чемпионат Германии.