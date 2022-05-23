Германия23 мая 2022, 13:19 |
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Нойер продлил контракт с Баварией до 2024 года
Мануэль еще две года будут играть в составе мюнхенского клуба
23 мая 2022, 13:19 |
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«Бавария» сообщила о досрочном продлении контракта с голкипером Мануэлем Нойером.
Новое соглашение будет рассчитано на один год до 30 июня 2024 года.
Первый номер сборной Германии перешел из «Шальке» в мюнхенский клуб в 2011 году. С 2017 года является капитаном «Баварии».
Нойер провел в составе «Баварии» 472 матча, десять раз выигрывал чемпионат Германии.
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