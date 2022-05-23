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  4. Нойер продлил контракт с Баварией до 2024 года
Германия
23 мая 2022, 13:19 |
254
0

Нойер продлил контракт с Баварией до 2024 года

Мануэль еще две года будут играть в составе мюнхенского клуба

23 мая 2022, 13:19 |
254
0
Нойер продлил контракт с Баварией до 2024 года
ФК Бавария Мюнхен. Мануэль Нойер

«Бавария» сообщила о досрочном продлении контракта с голкипером Мануэлем Нойером.

Новое соглашение будет рассчитано на один год до 30 июня 2024 года. 

Первый номер сборной Германии перешел из «Шальке» в мюнхенский клуб в 2011 году. С 2017 года является капитаном «Баварии».

Нойер провел в составе «Баварии» 472 матча, десять раз выигрывал чемпионат Германии.

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Бавария Мануэль Нойер продление контракта
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Источник ФК Бавария
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