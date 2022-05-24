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  4. Андрей ЛУНИН: «Хотелось бы выиграть ЛЧ, чтобы выйти с украинским флагом»
Лига чемпионов
24 мая 2022, 09:45 |
314
0

Андрей ЛУНИН: «Хотелось бы выиграть ЛЧ, чтобы выйти с украинским флагом»

Голкипер «Реала» – о ближайших целях

24 мая 2022, 09:45 |
314
0
Андрей ЛУНИН: «Хотелось бы выиграть ЛЧ, чтобы выйти с украинским флагом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин заявил, что нацелен на выход на чемпионат мира в Катаре и победу в Лиге чемпионов.

«Сейчас на 100% для меня и для всех наших людей главная цель – выход на чемпионат мира в Катаре. Это даже не обсуждается.

В личном, профессиональном плане, конечно, мне бы сначала хотелось выиграть Лигу чемпионов, а после выйти с украинским флагом. Уже 1 и 5 июня - чтобы была путевка на чемпионат мира», - сказал Лунин.

Финал Лиги чемпионов 2021/22 «Ливерпуль» – «Реал» состоится в субботу, 28 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов
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Источник Вацко Live
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