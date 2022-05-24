Андрей ЛУНИН: «Хотелось бы выиграть ЛЧ, чтобы выйти с украинским флагом»

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин заявил, что нацелен на выход на чемпионат мира в Катаре и победу в Лиге чемпионов.

«Сейчас на 100% для меня и для всех наших людей главная цель – выход на чемпионат мира в Катаре. Это даже не обсуждается.

В личном, профессиональном плане, конечно, мне бы сначала хотелось выиграть Лигу чемпионов, а после выйти с украинским флагом. Уже 1 и 5 июня - чтобы была путевка на чемпионат мира», - сказал Лунин.

Финал Лиги чемпионов 2021/22 «Ливерпуль» – «Реал» состоится в субботу, 28 мая. Начало в 22:00 по Киеву.