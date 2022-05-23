Андрей ЛУНИН: «Второй вратарь Реала – это высокий уровень»
Украинский голкипер подвел итоги сезона
23-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал, насколько его устраивает роль сменщика Тибо Куртуа.
«С одной стороны, меня 100% не устраивает количество игрового времени. С другой стороны, многие отмечают и я сам понимаю, что второй вратарь «Реала» – это высокий уровень, определенное достижение.
Не всем удается попасть в эту команду, закрепиться, остаться, быть там, играть какие-нибудь матчи и выигрывать трофеи. Трудно добиться этого. Но я не говорю, что меня это устраивает и я доволен.
Я недоволен. Достигнул того, что стал вторым вратарем «Реала», эта задача выполнена. Хорошо, но хочется двигаться дальше», - сказал Лунин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Сытник стал на защиту Украины
Манчестер Сити совершил большой камбэк, забив нужных три гола в концовке