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  4. Андрей ЛУНИН: «Второй вратарь Реала – это высокий уровень»
Испания
23 мая 2022, 17:19 | Обновлено 23 мая 2022, 17:24
409
0

Андрей ЛУНИН: «Второй вратарь Реала – это высокий уровень»

Украинский голкипер подвел итоги сезона

23 мая 2022, 17:19 | Обновлено 23 мая 2022, 17:24
409
0
Андрей ЛУНИН: «Второй вратарь Реала – это высокий уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

23-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал, насколько его устраивает роль сменщика Тибо Куртуа.

«С одной стороны, меня 100% не устраивает количество игрового времени. С другой стороны, многие отмечают и я сам понимаю, что второй вратарь «Реала» – это высокий уровень, определенное достижение.

Не всем удается попасть в эту команду, закрепиться, остаться, быть там, играть какие-нибудь матчи и выигрывать трофеи. Трудно добиться этого. Но я не говорю, что меня это устраивает и я доволен.

Я недоволен. Достигнул того, что стал вторым вратарем «Реала», эта задача выполнена. Хорошо, но хочется двигаться дальше», - сказал Лунин.

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Андрей Лунин Реал Мадрид
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Источник Вацко Live
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