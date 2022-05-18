Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина

23-летний украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин привлек внимание трех топ-клубов европейского континента.

Интерес к Лунину в настоящий момент проявляют «Ювентус», «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».

Сообщается, что каждый из этих клубов будет готов рассмотреть вариант как с арендой, так и с полноценным выкупом футболиста у мадридцев. «Реал» может оказаться не против продажи Лунина, если ему удастся компенсировать затраченные на приобретение украинца средства.

Ранее сообщалось, что «Реал» на следующий сезон планирует подписать опытного вратаря Давида Оспину, который, вероятно, станет дублером Тибо Куртуа. В этом случае мадридцы будут готовы расстаться с Луниным.

Напомним, «Реал» подписал Лунина летом 2018 года, заплатив «Заре» 8,5 миллионов евро. С тех пор украинец отдавался в аренду «Леганесу», «Вальядолиду» и «Овьедо», а за «Реал» сыграл лишь 5 поединков.