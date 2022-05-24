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Чемпионат Англии
Брентфорд
22.05.2022, FT 1 : 2
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 мая 2022, 07:17 | Обновлено 24 мая 2022, 07:19
84
0

Брентфорд – Лидс – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

24 мая 2022, 07:17 | Обновлено 24 мая 2022, 07:19
84
0
Брентфорд – Лидс – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» на выезде обыграл «Брентфорд» со счетом 2:1.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Лидс).
80’
Серджи Канос (Брентфорд) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Канос (Брентфорд).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Лидс).
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Источник Sport.ua
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