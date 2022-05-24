Англия24 мая 2022, 07:17 | Обновлено 24 мая 2022, 07:19
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Брентфорд – Лидс – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
24 мая 2022, 07:17 | Обновлено 24 мая 2022, 07:19
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В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» на выезде обыграл «Брентфорд» со счетом 2:1.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Лидс).
80’
Серджи Канос (Брентфорд) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Канос (Брентфорд).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Лидс).
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