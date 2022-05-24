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Англия
24 мая 2022, 05:12 |
109
0

Арсенал хочет подписать Гюндогана

Опытный полузащитник сам намерен покинуть «Ман Сити»

24 мая 2022, 05:12 |
109
0
Арсенал хочет подписать Гюндогана
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» нацелился на полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

Как сообщает источник, лондонский клуб хочет усилить центр поля 31-летним немецким футболистом. Руководство «Сити» готово отпустить Гюндогана летом.

В текущем сезоне 31-летний немецкий полузащитник провел за «Манчестер Сити» 43 матча во всех турнирах. Он забил 10 голов и сделал семь результативных передач. 

Ранее сообщалось, что сам Гюндоган хочет покинуть «Манчестер Сити».

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Арсенал Лондон трансферы Манчестер Сити Английская Премьер-лига Илкай Гюндоган трансферы АПЛ
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Источник Daily Star
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