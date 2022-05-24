Арсенал хочет подписать Гюндогана

«Арсенал» нацелился на полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

Как сообщает источник, лондонский клуб хочет усилить центр поля 31-летним немецким футболистом. Руководство «Сити» готово отпустить Гюндогана летом.

В текущем сезоне 31-летний немецкий полузащитник провел за «Манчестер Сити» 43 матча во всех турнирах. Он забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что сам Гюндоган хочет покинуть «Манчестер Сити».