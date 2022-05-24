Франция24 мая 2022, 04:52 |
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Килиан МБАППЕ: «Я вел переговоры с Ливерпулем»
Француз делал выбор не только между «Реалом» и ПСЖ
24 мая 2022, 04:52 |
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Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что вел переговоры о переходе в «Ливерпуль», но в итоге решил остаться в ПСЖ.
«Это были не только «Реал» и ПСЖ – я вел переговоры о переходе к Юргену Клоппу в «Ливерпуль», – сказал Мбаппе.
Напомним, что Мбаппе продлил контракт с парижанами до 2025 года.
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