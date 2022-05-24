Килиан МБАППЕ: «Я вел переговоры с Ливерпулем»

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что вел переговоры о переходе в «Ливерпуль», но в итоге решил остаться в ПСЖ.

«Это были не только «Реал» и ПСЖ – я вел переговоры о переходе к Юргену Клоппу в «Ливерпуль», – сказал Мбаппе.

Напомним, что Мбаппе продлил контракт с парижанами до 2025 года.

Ранее Мбаппе объяснил свое решение болельщикам «Реала».