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  4. Килиан МБАППЕ: «Я вел переговоры с Ливерпулем»
Франция
24 мая 2022, 04:52 |
308
0

Килиан МБАППЕ: «Я вел переговоры с Ливерпулем»

Француз делал выбор не только между «Реалом» и ПСЖ

24 мая 2022, 04:52 |
308
0
Килиан МБАППЕ: «Я вел переговоры с Ливерпулем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что вел переговоры о переходе в «Ливерпуль», но в итоге решил остаться в ПСЖ.

«Это были не только «Реал» и ПСЖ – я вел переговоры о переходе к Юргену Клоппу в «Ливерпуль», – сказал Мбаппе.

Напомним, что Мбаппе продлил контракт с парижанами до 2025 года.

Ранее Мбаппе объяснил свое решение болельщикам «Реала».

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ Ливерпуль Юрген Клопп
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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