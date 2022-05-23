Килиан МБАППЕ: «Надеюсь, болельщики Реала поймут мое решение»
Форвард решил остаться в ПСЖ
Французский форвард Килиан Мбаппе объяснил свое решение остаться в ПСЖ и не переходить в «Реал»:
«Я уважаю «Реал» и Флорентино Переса. Они сделали все для меня и старались сделать меня счастливым. Вот поэтому я позвонил ему лично. У нас близкие отношения. Я просто принял решение для себя и сделал самый лучший выбор. Не знаю, что произойдет в будущем, и где я буду через три года.
Хотел бы поблагодарить болельщиков «Реала». Они всегда принимали меня как одного из них. Я понимаю их разочарование и надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране».
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