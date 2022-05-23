Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Надеюсь, болельщики Реала поймут мое решение»
Франция
23 мая 2022, 20:08 |
843
0

Килиан МБАППЕ: «Надеюсь, болельщики Реала поймут мое решение»

Форвард решил остаться в ПСЖ

23 мая 2022, 20:08 |
843
0
Килиан МБАППЕ: «Надеюсь, болельщики Реала поймут мое решение»
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский форвард Килиан Мбаппе объяснил свое решение остаться в ПСЖ и не переходить в «Реал»:

«Я уважаю «Реал» и Флорентино Переса. Они сделали все для меня и старались сделать меня счастливым. Вот поэтому я позвонил ему лично. У нас близкие отношения. Я просто принял решение для себя и сделал самый лучший выбор. Не знаю, что произойдет в будущем, и где я буду через три года.

Хотел бы поблагодарить болельщиков «Реала». Они всегда принимали меня как одного из них. Я понимаю их разочарование и надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране».

По теме:
Экс-тренер Барселоны: «Реал заслуживает победы в Лиге чемпионов»
Лунин пропустил тренировку Реала
Андрей ЛУНИН: «Второй вратарь Реала – это высокий уровень»
Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Футбол | 23 мая 2022, 11:02 4
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой

Александр Сытник стал на защиту Украины

ВИДЕО. МанСити чемпион, Милан выиграл скудетто, ставим на Гамбург
Футбол | 23 мая 2022, 17:26 0
ВИДЕО. МанСити чемпион, Милан выиграл скудетто, ставим на Гамбург
ВИДЕО. МанСити чемпион, Милан выиграл скудетто, ставим на Гамбург

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2. Дикий камбэк. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.05.2022, 22:03
Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2. Дикий камбэк. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2. Дикий камбэк. Видео голов и обзор матча
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Футбол | 22.05.2022, 20:19
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
Хоккей | 23.05.2022, 18:44
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
22.05.2022, 19:48 10
Футбол
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
22.05.2022, 10:00 5
Теннис
ЧМ по хоккею. Швейцария сделала камбэк и обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Швейцария сделала камбэк и обыграла Канаду
21.05.2022, 18:54
Хоккей
Не Усик. Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
Не Усик. Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
21.05.2022, 23:13 2
Бокс
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
23.05.2022, 14:04 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ назвала лучшего игрока сезона
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ назвала лучшего игрока сезона
21.05.2022, 16:54 2
Футбол
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
23.05.2022, 00:47
Футбол
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
22.05.2022, 19:55 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем