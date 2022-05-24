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  4. 4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 04:10 | Обновлено 24 мая 2022, 10:35
2996
0

4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос

Уже в первом круге много топовых спортсменок проиграли свои матчи

24 мая 2022, 04:10 | Обновлено 24 мая 2022, 10:35
2996
0
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу четыре из пяти теннисисток с высоким номером из нижней половины сетки посева покинули Ролан Гаррос уже в первом круге. Прекратили соревнования спортсменки из топ-10 номерами посева.

Ролан Гаррос покинули:

– действующая чемпионка турнира, вторая сеянная Барбора Крейчикова;

– пятая ракетка мира Анетт Контавейт;

– лидер грунтового сезона по количеству побед Онс Жабер;

– чемпионка Ролан Гаррос 2016 Гарбинье Мугуруса.

Свой матч выиграла лишь прошлогодняя полуфиналистка Мария Саккари из Греции.

Ранее свой матч проиграла Даяна Ястремская и покинула Ролан Гаррос.

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Ролан Гаррос 2022 Барбора Крейчикова Анетт Контавейт Онс Жабер Гарбинье Мугуруса Мария Саккари
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Источник Sport.ua
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