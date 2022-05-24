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  4. ПСЖ может оставить Поччетино на сезон и в 2023-м году подписать Гвардиолу
Франция
24 мая 2022, 02:26 |
45
0

ПСЖ может оставить Поччетино на сезон и в 2023-м году подписать Гвардиолу

Ситуация с тренером парижан пока не решена

24 мая 2022, 02:26 |
45
0
ПСЖ может оставить Поччетино на сезон и в 2023-м году подписать Гвардиолу
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может сохранить свою работу.

Как сообщает источник, в парижском клубе намерены угодить главной звезде Килиану Мбаппе, который продлил контракт до 2025 года. Мбаппе хотел, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан, но переговоры с ним идут тяжело.

Еще одним вариантом называют тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы. Ожидается, что парижане попробуют назначить Пепа летом 2023 года, когда у него истечет контракт с «горожанами».

До этого в ПСЖ может продолжить работать Маурисио Почеттино, у которого хоршие отношения с Мбаппе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может возглавить Рубен Аморим.

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Источник L'Equipe
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