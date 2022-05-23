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  4. ПСЖ нашел замену Почеттино в Португалии
Франция
23 мая 2022, 21:33 |
1059
1

ПСЖ нашел замену Почеттино в Португалии

Чемпионов Франции может возглавить Рубен Аморим

23 мая 2022, 21:33 |
1059
1
ПСЖ нашел замену Почеттино в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

ПСЖ сейчас занят поисками нового главного тренера команды. Маурисио Почеттино вскоре покинет клуб.

Приоритетом для ПСЖ является главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим. Об этом сообщают французские СМИ.

37-летний Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. В 2021 он принес команду к победе в чемпионате Португалии.

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ПСЖ Рубен Аморим Маурисио Почеттино Спортинг Лиссабон
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Источник Get French Football News
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VikyKrasotulechka90
Руководство ПСЖ Клоуны!! Тухель. Почетино)) Необосноаные увольнения... Или они хотят сразу выиграть ЛЧ?))
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