ПСЖ нашел замену Почеттино в Португалии

ПСЖ сейчас занят поисками нового главного тренера команды. Маурисио Почеттино вскоре покинет клуб.

Приоритетом для ПСЖ является главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим. Об этом сообщают французские СМИ.

37-летний Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. В 2021 он принес команду к победе в чемпионате Португалии.