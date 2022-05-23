Франция23 мая 2022, 21:33 |
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ПСЖ нашел замену Почеттино в Португалии
Чемпионов Франции может возглавить Рубен Аморим
23 мая 2022, 21:33 |
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ПСЖ сейчас занят поисками нового главного тренера команды. Маурисио Почеттино вскоре покинет клуб.
Приоритетом для ПСЖ является главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим. Об этом сообщают французские СМИ.
37-летний Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. В 2021 он принес команду к победе в чемпионате Португалии.
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Руководство ПСЖ Клоуны!! Тухель. Почетино)) Необосноаные увольнения... Или они хотят сразу выиграть ЛЧ?))
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