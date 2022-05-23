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  4. Килиан МБАППЕ: «Макрон не повлиял на мое решение»
Франция
23 мая 2022, 23:52 |
157
0

Килиан МБАППЕ: «Макрон не повлиял на мое решение»

Форвард ПСЖ - о продлении контракта с клубом

23 мая 2022, 23:52 |
157
0
Килиан МБАППЕ: «Макрон не повлиял на мое решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не повлиял на его решение продлить контракт с клубом:

«Мы много говорили с президентом. Он хотел, чтобы я остался в «ПСЖ». Я понял, что футбол изменился и занимает важное место в обществе. Я сообщил ему о своём решении, он был очень рад.

Нет, Макрон не повлиял на моё решение. Я очень уважаю его, но принял решение не потому, что он просил остаться. Но это был один из аргументов».

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Источник AFP
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