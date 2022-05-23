Килиан МБАППЕ: «Макрон не повлиял на мое решение»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не повлиял на его решение продлить контракт с клубом:

«Мы много говорили с президентом. Он хотел, чтобы я остался в «ПСЖ». Я понял, что футбол изменился и занимает важное место в обществе. Я сообщил ему о своём решении, он был очень рад.

Нет, Макрон не повлиял на моё решение. Я очень уважаю его, но принял решение не потому, что он просил остаться. Но это был один из аргументов».