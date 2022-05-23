Франция23 мая 2022, 23:52 |
157
0
Килиан МБАППЕ: «Макрон не повлиял на мое решение»
Форвард ПСЖ - о продлении контракта с клубом
23 мая 2022, 23:52 |
157
0
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не повлиял на его решение продлить контракт с клубом:
«Мы много говорили с президентом. Он хотел, чтобы я остался в «ПСЖ». Я понял, что футбол изменился и занимает важное место в обществе. Я сообщил ему о своём решении, он был очень рад.
Нет, Макрон не повлиял на моё решение. Я очень уважаю его, но принял решение не потому, что он просил остаться. Но это был один из аргументов».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 мая 2022, 16:35 19
Пока предложений нет, но скоро они могут появиться…
Футбол | 23 мая 2022, 17:44 1
Шотландцы определились с составом на плей-офф ЧМ
Футбол | 23.05.2022, 00:47
Футбол | 23.05.2022, 09:01
Теннис | 23.05.2022, 19:43
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.05.2022, 15:32
23.05.2022, 14:04 5
22.05.2022, 09:26
23.05.2022, 19:50 22
22.05.2022, 20:56 9
22.05.2022, 19:48 10
22.05.2022, 20:19 7
23.05.2022, 22:55 1