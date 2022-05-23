Эрик ТЕН ХАГ: «У Манчестер Юнайтед большой потенциал»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что не боится повторить неудачный путь тренеров, возглавлявших команду после Сэра Алекса Фергюсона:

«Я не вижу в этом риска. У этого клуба великая история, теперь давайте сделаем будущее! Я рад сделать это с людьми вокруг и с новым персоналом. Мы будем идти изо дня в день, на 100% преданы делу, и я уверен, что мы добьемся успеха.

У нас фантастическая история и большой потенциал на будущее – вот почему я здесь. Сейчас я не общаюсь с игроками, им нужен отдых, нужен перерыв, чтобы подумать, но я смотрю вперед, и я не могу дождаться начала».