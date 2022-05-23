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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «У Манчестер Юнайтед большой потенциал»
Англия
23 мая 2022, 23:31 |
114
0

Эрик ТЕН ХАГ: «У Манчестер Юнайтед большой потенциал»

Новый наставник команды верит в перспективы клуба

23 мая 2022, 23:31 |
114
0
Эрик ТЕН ХАГ: «У Манчестер Юнайтед большой потенциал»
ФК Манчестер Юнайтед. Эрик тен Хаг

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что не боится повторить неудачный путь тренеров, возглавлявших команду после Сэра Алекса Фергюсона:

«Я не вижу в этом риска. У этого клуба великая история, теперь давайте сделаем будущее! Я рад сделать это с людьми вокруг и с новым персоналом. Мы будем идти изо дня в день, на 100% преданы делу, и я уверен, что мы добьемся успеха.

У нас фантастическая история и большой потенциал на будущее – вот почему я здесь. Сейчас я не общаюсь с игроками, им нужен отдых, нужен перерыв, чтобы подумать, но я смотрю вперед, и я не могу дождаться начала».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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