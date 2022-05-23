ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал нового главного тренера
Эрик тен Хаг возглавил «Красных дьяволов»
Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально представил нового главного тренера команды Эрика тен Хага. Контракт с клубом 52-летний нидерландский специалист подписал еще 21 апреля.
Также «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что в тренерский штаб тен Хага войдут Митчел ван дер Гааг и экс-наставник сборной Англии Стив Макларен.
First press conference as United boss ✅#MUFC || #WelcomeErik pic.twitter.com/XQBrTWcYl2— Manchester United (@ManUtd) May 23, 2022
Good afternoon.#MUFC || #WelcomeErik pic.twitter.com/mGkJXdIj7H— Manchester United (@ManUtd) May 23, 2022
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