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  4. ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал нового главного тренера
Англия
23 мая 2022, 21:02 |
2803
0

ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал нового главного тренера

Эрик тен Хаг возглавил «Красных дьяволов»

23 мая 2022, 21:02 |
2803
0
ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал нового главного тренера
ФК Манчестер Юнайтед

Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально представил нового главного тренера команды Эрика тен Хага. Контракт с клубом 52-летний нидерландский специалист подписал еще 21 апреля.

Также «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что в тренерский штаб тен Хага войдут Митчел ван дер Гааг и экс-наставник сборной Англии Стив Макларен.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед фото Стив Макларен
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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