ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал нового главного тренера

Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально представил нового главного тренера команды Эрика тен Хага. Контракт с клубом 52-летний нидерландский специалист подписал еще 21 апреля.

Также «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что в тренерский штаб тен Хага войдут Митчел ван дер Гааг и экс-наставник сборной Англии Стив Макларен.