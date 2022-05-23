ФОТО. Зозуля встретился с украинскими военными

Украинский форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля, который активно помогает ВСУ в качестве волонтера, сегодня в Мадриде встретился с раненными защитниками Украины:

«Сегодня ночью в Мадрид прилетели украинские Герои на лечение и реабилитацию. Так как я большой фанат наших защитников, то не мог упустить возможность пообщаться с ними и поздравить с праздником.

Нет у меня больших кумиров, чем наши Воины. Восхищаюсь и верю в каждого. Вы уже не только в истории Украины, но и в мировой.

С вашим днем, люди из стали! Слава Героям! Слава морской пехоте!».