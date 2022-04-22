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ФОТО. Зозуля отправил два бронированных автомобиля в Украину

Форвард продолжает помогать украинской армии

  • 22.04.2022 18:14
  • 1524 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Зозуля отправил два бронированных автомобиля в Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Украинский форвард Роман Зозуля у себя в соцсетях сообщил о том, что отправил два бронированных автомобиля на нужды ВСУ:

«Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им лишней не будет. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно, упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие Пасхальные подарочки для наших Героев».

Источник — Facebook

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    romeoboss, 22.04.2022 19:18
    +3
    Романе дякуемо тобі ти справжній
    🇺🇦
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    online
    72bosun, 22.04.2022 19:03
    +3
    Молоді. ❤️🇺🇦👍
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    online
    justhateme, 22.04.2022 19:45
    +2
    Романе ти красава ❤️❤️❤️❤️
    Ссылка
    online
    akush777, 22.04.2022 19:51
    0
    Respect!
    Ссылка
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