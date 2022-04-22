ФОТО. Зозуля отправил два бронированных автомобиля в Украину

Украинский форвард Роман Зозуля у себя в соцсетях сообщил о том, что отправил два бронированных автомобиля на нужды ВСУ:

«Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им лишней не будет. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно, упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие Пасхальные подарочки для наших Героев».