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  4. Второй раз подряд. Левандовски завоевал Золотую бутсу-2022
Германия
23 мая 2022, 22:46 |
649
0

Второй раз подряд. Левандовски завоевал Золотую бутсу-2022

Форвард «Баварии» завоевал престижную награду

23 мая 2022, 22:46 |
649
0
Второй раз подряд. Левандовски завоевал Золотую бутсу-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Вчера завершились все европейские национальные чемпионаты. Обладателем Золотой бутсы-2022 стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

На его счету 35 голов в 34 матчах Бундеслиги, что принесло ему 70 баллов. Вторым финишировал Килиан Мбаппе из ПСЖ (28 голов, 56 очков).

Таким образом, Левандовски завоевал Золотую бутсу второй раз подряд. В прошлом сезонеон забил 41 гол и набрал 82 балла. Летом форвард может перейти в «Барселону».

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Роберт Левандовски Бавария Золотая бутса
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Источник Kicker
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