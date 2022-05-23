Второй раз подряд. Левандовски завоевал Золотую бутсу-2022

Вчера завершились все европейские национальные чемпионаты. Обладателем Золотой бутсы-2022 стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

На его счету 35 голов в 34 матчах Бундеслиги, что принесло ему 70 баллов. Вторым финишировал Килиан Мбаппе из ПСЖ (28 голов, 56 очков).

Таким образом, Левандовски завоевал Золотую бутсу второй раз подряд. В прошлом сезонеон забил 41 гол и набрал 82 балла. Летом форвард может перейти в «Барселону».