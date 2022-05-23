Германия23 мая 2022, 22:46 |
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Второй раз подряд. Левандовски завоевал Золотую бутсу-2022
Форвард «Баварии» завоевал престижную награду
23 мая 2022, 22:46 |
649
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Вчера завершились все европейские национальные чемпионаты. Обладателем Золотой бутсы-2022 стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
На его счету 35 голов в 34 матчах Бундеслиги, что принесло ему 70 баллов. Вторым финишировал Килиан Мбаппе из ПСЖ (28 голов, 56 очков).
Таким образом, Левандовски завоевал Золотую бутсу второй раз подряд. В прошлом сезонеон забил 41 гол и набрал 82 балла. Летом форвард может перейти в «Барселону».
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