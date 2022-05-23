Герта осталась в Бундеслиге, отыграв фору на выезде у Гамбурга

Команда «Герта» сохранила прописку в Бундеслиге на следующий сезон.

В ответном стыковом матче «Герта» победила «Гамбург» со счетом 2:0.

И несмотря на поражение в первой игре (0:1), «старая дама» сохранила прописку в элите.

Бундеслига

Переходные матчи. Ответная игра, 23 мая

Гамбург – Герта – 0:2 [первый матч – 1:0]

Голы: Бойата, 4, Платтенхардт, 63.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine