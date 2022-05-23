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  4. Герта осталась в Бундеслиге, отыграв фору на выезде у Гамбурга
Германия
23 мая 2022, 23:25 | Обновлено 23 мая 2022, 23:29
406
1

Герта осталась в Бундеслиге, отыграв фору на выезде у Гамбурга

Несмотря на поражение в первой игре, «старая дама» сохранила прописку в элите

23 мая 2022, 23:25 | Обновлено 23 мая 2022, 23:29
406
1
Герта осталась в Бундеслиге, отыграв фору на выезде у Гамбурга
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда «Герта» сохранила прописку в Бундеслиге на следующий сезон.

В ответном стыковом матче «Герта» победила «Гамбург» со счетом 2:0.

И несмотря на поражение в первой игре (0:1), «старая дама» сохранила прописку в элите.

Бундеслига

Переходные матчи. Ответная игра, 23 мая

Гамбург – Герта – 0:2 [первый матч – 1:0]

Голы: Бойата, 4, Платтенхардт, 63.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
А я говорила что Герта на выезде размотает гамбург...!! сколько минусов было)))
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