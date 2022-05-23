Германия23 мая 2022, 23:25 | Обновлено 23 мая 2022, 23:29
406
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Герта осталась в Бундеслиге, отыграв фору на выезде у Гамбурга
Несмотря на поражение в первой игре, «старая дама» сохранила прописку в элите
23 мая 2022, 23:25 | Обновлено 23 мая 2022, 23:29
406
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Команда «Герта» сохранила прописку в Бундеслиге на следующий сезон.
В ответном стыковом матче «Герта» победила «Гамбург» со счетом 2:0.
И несмотря на поражение в первой игре (0:1), «старая дама» сохранила прописку в элите.
Бундеслига
Переходные матчи. Ответная игра, 23 мая
Гамбург – Герта – 0:2 [первый матч – 1:0]
Голы: Бойата, 4, Платтенхардт, 63.
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А я говорила что Герта на выезде размотает гамбург...!! сколько минусов было)))
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