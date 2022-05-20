Германия20 мая 2022, 00:30 | Обновлено 20 мая 2022, 00:39
166
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Кто выйдет в Бундеслигу? Гамбург победил Герту в первом переходном матче
Единственный гол на 57-й минуте забил хавбек гостей Людовит Рейс
20 мая 2022, 00:30 | Обновлено 20 мая 2022, 00:39
166
0
В первом стыковом матче за место в Бундеслиге «Гамбург» победил «Герту» со счетом 1:0.
Единственный гол на 57-й минуте забил хавбек гостей Людовит Рейс.
Ответная игра, по итогам которой станет известен обладатель путевки в Бундеслигу, состоится 23 мая.
Бундеслига. Переходные матчи. Первая игра
Герта – Гамбург – 0:1
Голы: Людовит Рейс, 57.
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