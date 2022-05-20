Кто выйдет в Бундеслигу? Гамбург победил Герту в первом переходном матче

В первом стыковом матче за место в Бундеслиге «Гамбург» победил «Герту» со счетом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил хавбек гостей Людовит Рейс.

Ответная игра, по итогам которой станет известен обладатель путевки в Бундеслигу, состоится 23 мая.

Бундеслига. Переходные матчи. Первая игра

Герта – Гамбург – 0:1

Голы: Людовит Рейс, 57.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine