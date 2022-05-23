Англия23 мая 2022, 19:10 |
53
0
Бернли – Ньюкасл – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
23 мая 2022, 19:10 |
53
0
В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на выезде обыграл «Бернли» со счетом 2:1.
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Максвелл Корне (Бёрнли).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 мая 2022, 10:18 10
Война вынудила наставника «Мариуполя» на несколько месяцев напрочь забыть о футболе
Футбол | 23 мая 2022, 06:30 15
Киевляне будут проходить квалификацию ЛЧ по Пути нечемпионов со 2-го раунда
Футбол | 23.05.2022, 17:36
Футбол | 23.05.2022, 04:20
Футбол | 22.05.2022, 20:56
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2022, 11:22 14
22.05.2022, 18:57
21.05.2022, 23:49 2
23.05.2022, 00:47
22.05.2022, 19:15 14
22.05.2022, 19:48 10
22.05.2022, 12:19 1
22.05.2022, 09:47 1