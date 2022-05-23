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Бёрнли
22.05.2022, FT 1 : 2
Ньюкасл
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Англия
23 мая 2022, 19:10 |
53
0

Бернли – Ньюкасл – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

23 мая 2022, 19:10 |
53
0
Бернли – Ньюкасл – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на выезде обыграл «Бернли» со счетом 2:1.

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Максвелл Корне (Бёрнли).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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