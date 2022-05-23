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  4. Роман ЯРЕМЧУК – Зинченко: «Горжусь тобой»
Португалия
23 мая 2022, 18:55 |
490
0

Роман ЯРЕМЧУК – Зинченко: «Горжусь тобой»

Нападающий «Бенфики» поздравил партнера по сборной Украины

23 мая 2022, 18:55 |
490
0
Роман ЯРЕМЧУК – Зинченко: «Горжусь тобой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард португальской «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук поздравил партнера по национальной команде Александра Зинченко.

Напомним, накануне Зинченко с «Манчестер Сити» выиграл чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге.

«Горжусь тобой», - написал Яремчук в сторис Instagram.

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Роман Яремчук Александр Зинченко Бенфика сборная Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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