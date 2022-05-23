Португалия23 мая 2022, 18:55 |
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Роман ЯРЕМЧУК – Зинченко: «Горжусь тобой»
Нападающий «Бенфики» поздравил партнера по сборной Украины
23 мая 2022, 18:55 |
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Форвард португальской «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук поздравил партнера по национальной команде Александра Зинченко.
Напомним, накануне Зинченко с «Манчестер Сити» выиграл чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге.
«Горжусь тобой», - написал Яремчук в сторис Instagram.
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