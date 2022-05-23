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  4. Оливер КАН: «Нойер – лучший вратарь в мире»
Германия
23 мая 2022, 18:39 | Обновлено 23 мая 2022, 18:40
102
0

Оливер КАН: «Нойер – лучший вратарь в мире»

Гендиректор «Баварии» – о продлении контракта с голкипером

23 мая 2022, 18:39 | Обновлено 23 мая 2022, 18:40
102
0
Оливер КАН: «Нойер – лучший вратарь в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine

Член правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал продление контракта с голкипером Мануэлем Нойером.

«Мануэль Нойер – лучший вратарь в мире, он уже много лет устанавливает международные стандарты.

Это огромное достижение – иметь в команде футболиста мирового класса в течение такого длительного периода времени. Мы очень рады, что продлили с ним контракт. Мануэль – одна из определяющих фигур в истории «Баварии», - сказал Кан.

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Оливер Кан Мануэль Нойер Бавария продление контракта
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Источник ФК Бавария
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