ОФИЦИАЛЬНО. Терзич возглавил дортмундскую Боруссию

Дортмундская «Боруссия» объявила о назначении Эдина Терзича на пост главного тренера.

39-летний специалист возглавит команду вместо отправленного в отставку 20 мая Марко Розе. «Боруссия» согласовала с Терзичем условия контракта, рассчитанного до июня 2025 года.

Терзич уже работал в «Боруссии» Д – сначала ассистентом Люсьена Фавра (с 2018 по 2020), а затем стал исполняющим обязанности главного тренерома после отставки швейцарца. Под его руководством команда выиграла Кубок Германии 2020/21.

В минувшем сезоне 39-летний специалист занимал должность технического директора дортмундской «Боруссии».