ОФИЦИАЛЬНО. Терзич возглавил дортмундскую Боруссию
39-летний специалист назначен на пост главного тренера
Дортмундская «Боруссия» объявила о назначении Эдина Терзича на пост главного тренера.
39-летний специалист возглавит команду вместо отправленного в отставку 20 мая Марко Розе. «Боруссия» согласовала с Терзичем условия контракта, рассчитанного до июня 2025 года.
Терзич уже работал в «Боруссии» Д – сначала ассистентом Люсьена Фавра (с 2018 по 2020), а затем стал исполняющим обязанности главного тренерома после отставки швейцарца. Под его руководством команда выиграла Кубок Германии 2020/21.
В минувшем сезоне 39-летний специалист занимал должность технического директора дортмундской «Боруссии».
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