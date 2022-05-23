Лидер Руха U-19: «Все соперники настраивались на нас по максимуму»
Марко Сапуга подвел итоги сезона
Футболист «Руха» U-19 Марко Сапуга высказался о победе над «Колосом» U-19 (3:0) в рамках чемпионата Украины среди юношеских команд, которая позволила львовянам обойти «Динамо» U-19 и «Шахтер» U-19.
Итоговое первое место в турнирной таблице обеспечило львовской команде место в Юношеской Лиге УЕФА на следующий сезон.
«Нам было сложно. Все соперники настраивались на нас максимально. Мы отдавали все силы. Выйти в Юношескую лигу УЕФА - это была наша цель и Рух с ней успешно справился», - сказал Сапуга.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Сытник стал на защиту Украины
Судьба чемпионского титула в Серии A решалась в заключительный игровой день