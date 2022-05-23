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  4. Лидер Руха U-19: «Все соперники настраивались на нас по максимуму»
Украина. Премьер лига
23 мая 2022, 16:44 | Обновлено 23 мая 2022, 16:46
157
0

Лидер Руха U-19: «Все соперники настраивались на нас по максимуму»

Марко Сапуга подвел итоги сезона

23 мая 2022, 16:44 | Обновлено 23 мая 2022, 16:46
157
0
Лидер Руха U-19: «Все соперники настраивались на нас по максимуму»
ФК Рух Львов. Марко Сапуга

Футболист «Руха» U-19 Марко Сапуга высказался о победе над «Колосом» U-19 (3:0) в рамках чемпионата Украины среди юношеских команд, которая позволила львовянам обойти «Динамо» U-19 и «Шахтер» U-19.

Итоговое первое место в турнирной таблице обеспечило львовской команде место в Юношеской Лиге УЕФА на следующий сезон.

«Нам было сложно. Все соперники настраивались на нас максимально. Мы отдавали все силы. Выйти в Юношескую лигу УЕФА - это была наша цель и Рух с ней успешно справился», - сказал Сапуга.

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Марко Сапуга чемпионат Украины по футболу U-19 Рух Львов Рух Львов U-19
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Источник Футбол 1/2/3
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